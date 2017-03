ProRail wil grootste zonnedak van het land

UTRECHT - In 2030 wil ProRail zijn eigen elektriciteit opwekken. Het spoorbedrijf gaat overal zonnepanelen plaatsen. Volgens president-directeur Pier Eringa is het spoor al een ,,hele duurzame sector'' en neemt zijn bedrijf de volgende stap naar de toekomst.

Door ANP - 8-3-2017, 8:38 (Update 8-3-2017, 8:38)

Alle geschikte stationsdaken, fietsenstallingen en perronoverkappingen krijgen zonnepanelen. De geluidsschermen langs het spoor ook, waardoor ze spoorgeluid weren maar ook energie opwekken.

ProRail wil uiteindelijk volledig CO2-neutraal funtioneren, door onder meer energie te besparen, het wagenpark te verduurzamen en de energie-doelmatigheid met 2 procent te verbeteren. Ook komt er ledverlichting op de stations en komen daar systemen die regelen dat op de perrons de verlichting dimt als er niemand staat. Eringa: ,,Zo versnellen we niet alleen de transitie van fossiele energiebronnen naar duurzame, maar leveren we ook een bijdrage aan de klimaatdoelstelling van het klimaatakkoord van Parijs en de eigen duurzaamheidsdoelstellingen.''

ProRail heeft becijferd dat in 2015 het elektriciteitsverbruik 135 miljoen kWh was. Dat staat gelijk aan 38.570 huishoudens en dat is weer vergelijkbaar met een middelgrote stad als Hengelo of Almelo.