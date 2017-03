'Ambassadeur NL redt familie Kim Jong-nam'

SEOUL - De Nederlandse ambassade in Seoul heeft mogelijk geholpen met het in veiligheid brengen van de familie van Kim Jong-nam, de vermoorde halfbroer van Noord-Korea's leider Kim Jong-un. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap woensdag.

Door ANP - 8-3-2017, 7:32 (Update 8-3-2017, 7:32)

Cheollima Civil Defense, een organisatie die helpt Noord-Koreanen te vluchten, bedankt op zijn site ambassadeur Lody Embrechts voor zijn ,,kordate en sterke optreden''. De organisatie stelt afgelopen maand te zijn ingeschakeld door de familie van Kim Jong-nam.

De organisatie heeft ook een filmpje geplaatst met mogelijk de zoon van Kim Jong-nam. In de veertig seconden durende video introduceert hij zichzelf en zegt met zijn moeder en zus te zijn. In de video, die dinsdag online verscheen, stelt Kim Han-sol dat zijn vader twee dagen eerder is vermoord.