ANP Studieschuld loopt in de vele miljarden

DEN HAAG - Studenten en oud-studenten hebben nog voor vele miljarden aan schulden openstaan bij de overheid en die totale schuld loopt hard op. Momenteel staat de teller op 17,9 miljard euro ofwel ,,meer dan 7,2 miljard biertjes'', rekent het Interstedelijk Studenten Overleg woensdag voor.

Door ANP - 8-3-2017, 7:16 (Update 8-3-2017, 7:35)

De belangenorganisatie baseert zich op cijfers van DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs, en lanceert woensdag de Nationale Studieschuldmeter. Op de meter is te zien hoe de studieschuldenberg zich ontwikkelt.

Om de groei van de totale studieschulden in toom te houden, pleit het ISO voor drie maatregelen. Het collegegeld moet bevroren worden. Er moet eerlijke transparante informatie komen over studies en de kansen op de arbeidsmarkt. Ten slotte moet het geld dat afkomstig is uit de afschaffing van de basisbeurs ook in het hoger onderwijs blijven en niet gebruikt worden voor andere onderwijssectoren.

Collegegeld

,,Studenten investeren een enorm bedrag in hun eigen toekomst, maar moeten daar ook iets voor terugzien. Met de invoering van het leenstelsel zal dit bedrag alleen maar hoger worden, maar we twijfelen of zich dat gaat terugbetalen voor studenten'', aldus voorzitter Jan Sinnige van het ISO.

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) wijst met de beschuldigende vinger naar het beleid van de vroegere minister van Onderwijs Ronald Plasterk. Die verhoogde de collegegelden om 100 miljoen binnen te halen. In plaats van het geld in het hoger onderwijs te steken, is het verdwenen, aldus de bond. Het collegegeld moet onmiddellijk omlaag. ,,Het is tijd om te stoppen met bezuinigen op studenten. De drempel om te gaan studeren wordt hoger en hoger'', aldus LSVb-voorzitter Jarmo Berkhout.