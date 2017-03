Fatale steekpartij Amsterdam niet per se roof

AMSTERDAM - Het staat niet vast dat de 33-jarige man die afgelopen vrijdag werd doodgestoken in het Amsterdamse Oosterpark is beroofd. De politie benaderde de zaak in eerste instantie als straatroof, maar houdt inmiddels ook rekening met andere scenario's, bleek dinsdagavond in tv-programma Opsporing Verzocht.

Door ANP - 7-3-2017, 21:45 (Update 7-3-2017, 21:45)

Een woordvoerder van de politie vertelde dat nog niet vaststaat of er iets van de man is gestolen.

Het slachtoffer was een 33-jarige Pool die in Rotterdam woonde. Hij werd doodgestoken op een plek die bekendstaat als ontmoetingsplaats voor homoseksuele mannen. Eerder maakte de politie bekend dat mogelijk vier mannen betrokken waren bij de aanval, maar daarover is twijfel gerezen. Volgens de woordvoerder staat nog niet vast hoe veel aanvallers er waren.