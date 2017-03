PvdA-voorman Asscher baalt van peilingen

RIJSWIJK - PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher baalt van de peilingen ,,zoals die nu zijn.'' Volgens die peilingen moeten de sociaaldemocraten een historisch zwaar verlies incasseren.

Door ANP - 7-3-2017, 19:46 (Update 7-3-2017, 19:46)

Volgens Asscher wordt zijn partij gestraft voor het meeregeren met de liberale VVD. Daarnaast is er het probleem dat mensen hem vertrouwen en hem zelfs als premier zien, maar het niet eens zijn met het partijprogramma. Ook komt het omgekeerde voor: kiezers die wel de PvdA-plannen zien zitten, maar hem niet.

Asscher hoopt dat hij in de laatste week voor de verkiezingen beide groepen kan overtuigen op de PvdA te stemmen. Mensen die het programma goed vinden, moeten denken: ,,Nou dan neem ik Asscher erbij. En mensen die mij goed vinden, de PvdA erbij. Dan kunnen we een mooie uitslag krijgen'', aldus de vicepremier dinsdagavond in het tv-programma De Wereld Draait Door.