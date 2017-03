Doortrekken A15 kan rekenen op bezwaren

ARNHEM - Het tracébesluit over het doortrekken van de snelweg A15, dat minister Melanie Schultz van Haegen woensdag in Duiven komt tekenen, kan rekenen op tegenstanders die naar de rechter stappen. Natuurmonumenten en de Gelderse Natuur en Milieufederatie kondigen dat dinsdag aan, omdat ze vinden dat het besluit ,,niet meer past in de huidige tijdgeest. Als het niet anders kan, dan maar helemaal niet.'' De organisaties vinden het nieuwe snelwegdeel te grote milieugevolgen voor de omgeving heeft en niet duurzaam is.

De A15 voert van Rotterdam naar Ressen, tussen Arnhem en Nijmegen. De weg sluit tot ergernis van het internationale vrachtvervoer niet rechtstreeks aan op het Duitse achterland. Dat zorgt voor veel files en vertraging. Het tracébesluit zorgt voor doortrekken van de A15, die dan bij Zevenaar aansluit op de snelweg A12 en zo naar de Duitse grens voert. Over deze aansluiting is tientallen jaren onderhandeld.