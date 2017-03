Rechter buigt zich over stemmen in buitenland

DEN HAAG - Nederlanders die in het buitenland wonen en hun stembiljet te laat ontvangen, moeten alsnog de kans krijgen om te stemmen. Veel mensen hebben namelijk nog altijd niet de stemdocumenten ontvangen, stelt kandidaat-Kamerlid Eelco Keij van D66. In een kort geding tegen de Nederlandse staat, dat dinsdag diende in de rechtbank in Den Haag, wil hij namens 154 Nederlanders in het buitenland afdwingen dat de inleverdatum wordt opgerekt.

Door ANP - 7-3-2017, 14:57 (Update 7-3-2017, 14:57)

De landsadvocaat liet weten het een heel slecht idee te vinden om de regels en wetten vlak voor de verkiezingen aan te passen. ,,De eisers vragen om een verandering van de Kieswet."

Ruim 77.000 Nederlanders die elders wonen hebben zich geregistreerd om te mogen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen die hier op 15 maart worden gehouden.

Donderdagochtend volgt de uitspraak.