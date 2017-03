Amsterdam wil diverser winkelaanbod

ANP Amsterdam wil diverser winkelaanbod

AMSTERDAM - Het winkelaanbod in Amsterdam moet diverser. In de binnenstad komen steeds meer zaken die zich vooral richten op toeristen, waardoor het winkelen er voor bewoners niet aantrekkelijker op wordt. Het college van burgemeester en wethouders wil deze trend keren, zo maakte wethouder Kajsa Ollongren (economie) dinsdag bekend.

Door ANP - 7-3-2017, 13:07 (Update 7-3-2017, 13:07)

Het stadsbestuur zet in op zogenoemde branchering, waarbij wordt afgesproken dat bepaalde winkels wel en anderen niet welkom zijn in een straat. Hierover gaan winkeliers, vastgoedeigenaren en bewoners met elkaar in conclaaf. Op die manier wordt voorkomen dat er te veel van hetzelfde type winkels zich vestigen, zoals de vele ijs- en wafelzaken die momenteel in de binnenstad te vinden zijn.