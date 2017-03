Stemmen kan ook weer op stations

UTRECHT - Kiezers kunnen volgende week woensdag ook weer op stations terecht om hun stem uit te brengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Station Castricum heeft de 'primeur’, daar gaat het stembureau open om 00.00 uur.

Door ANP - 7-3-2017, 13:06 (Update 7-3-2017, 13:06)

Op en rond in totaal meer dan zestig stations kunnen stemgerechtigden terecht, aldus de Nederlandse Spoorwegen dinsdag. Reizigers kunnen stemmen op het station in de gemeente waar ze wonen, met een geldige stempas en een identiteitsbewijs. Reizigers die op een station in een andere gemeente willen stemmen, kunnen de stempas om laten zetten in een zogenaamde kiezerspas.

De meeste stationsstembureaus zijn geopend tussen 7.30 uur en 21.00 uur, wanneer alle stembussen sluiten en het tellen van de stemmen begint. Sommige openen wat eerder, anderen wat later.

Stemmen op het station kan sinds de verkiezingen in 2006.