ANP Flink minder vuile voertuigen in Amsterdam

AMSTERDAM - Het aantal vervuilende ritten door bestelwagens is in Amsterdam de afgelopen maanden met twee derde afgenomen. Sinds de invoering van de milieuzone per 1 januari zijn deze voertuigen niet meer welkom in de hoofdstad. Hoewel de overtreders nog niet worden beboet, leidt dit al wel tot een flinke afname van vervuilende ritten.

Door ANP - 7-3-2017, 12:24 (Update 7-3-2017, 12:24)

De gemeente telde in november nog 21.121 vervuilende ritten door 3257 voertuigen. In februari was dat aantal gedaald tot 6828 vervuilende ritten door 1519 voertuigen.

De bestelwagens die ouder zijn dan het jaar 2000 mogen het gebied binnen de ringweg A10 niet meer in. Tot 1 mei krijgen overtreders nog een waarschuwingsbrief. Als ze daarna nog de fout in gaan, kunnen ze rekenen op een boete van 90 euro.

Wethouder Abdeluheb Choho (duurzaamheid) noemt de afname ,,goed nieuws voor de gezondheid van Amsterdammers''. ,,Fijn om te zien dat voertuigeigenaren meewerken en de meest vervuilende voertuigen de stad niet meer inkomen.''