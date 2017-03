Oplichters slaan toe met valse bankapp

WASSENAAR - De politie heeft in Wassenaar twee gewiekste internetoplichters opgepakt die maandenlang in heel Nederland toesloegen. De twee verdachten uit Utrecht, respectievelijk een man van 18 en een jongen van 15, deden zich voor als kopers van tweedehands spullen die via websites als Marktplaats werden aangeboden. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 6-3-2017, 19:08 (Update 6-3-2017, 19:08)

Aan de deur van de verkoper deed het duo of het bedrag via een bankapp direct werd overgemaakt. Nadat de zwendelaars waren vertrokken, kwamen de verkopers erachter dat er geen geld was overgemaakt en dat ze opgelicht waren. De flessentrekkers gebruikten een nep-app van een bekende Nederlandse bank.

Agenten kwamen de verdachten op het spoor, nadat uit verschillende plaatsen in Nederland aangiften waren binnengekomen van internetoplichting. De verdachten gingen ,,berekenend, planmatig en gewiekst te werk", stelt de politie.

Rechercheurs doorzochten de woningen van de twee in Utrecht en troffen daar geld aan, een telefoon, sieraden, drugs en een boksbeugel.