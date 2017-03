Koenders spreekt van Turkse verbale agressie

ANP Koenders spreekt van Turkse verbale agressie

BRUSSEL - Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft maandag in Brussel gesproken van ,,verbale agressie'' en ,,pertinente onwaarheden'' vanuit Turkije. Hij deed dat nadat Ankara scherpe kritiek had geuit op ons land. Het kabinet wil voorkomen dat Turkse ministers in Nederland campagne voeren voor een referendum dat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan meer macht moet geven.

Door ANP - 6-3-2017, 19:05 (Update 6-3-2017, 19:26)

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu noemde Nederland eerder maandag ,,de gijzelaar van Wilders''. Koenders werpt de suggestie verre van zich dat Nederland zich hard opstelt uit vrees dat de PVV-leider garen spint bij een Turkse campagne op Nederlandse bodem. ,,Dit gaat niet om de Nederlandse verkiezingen. Het gaat om het referendum bij hen'', aldus Koenders.

Ook de bewering dat Nederland zaaleigenaren onder druk zou zetten om geen bijeenkomsten van Erdogan-aanhangers toe te laten, is volgens Koenders onwaar.

Erdogan

Behalve Cavusoglu liet ook de Turkse president Erdogan zelf zich maandag uit over Nederland. Hij noemde het ,,een schande'' dat Den Haag wil voorkomen dat Turkse bewindslieden in Nederland campagne voeren.

,,Wij gaan over ons eigen toelatingsbeleid. Mijn zorg is dat de Turkse problemen naar ons land geëxporteerd worden. Dat is ook een kwestie van veiligheid. Die zorg wordt ook door andere landen gedeeld'', aldus Koenders.

Tot een gemeenschappelijk EU-standpunt hierover kwam het maandag overigens niet.