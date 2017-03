Opnieuw vrijlating kroongetuige Ros gevraagd

ANP Opnieuw vrijlating kroongetuige Ros gevraagd

AMSTERDAM - In het hoger beroep van liquidatieproces Passage heeft advocaat Onno de Jong tijdens zijn pleidooi maandag gevraagd om kroongetuige Fred Ros op vrije voeten te stellen. Dit liet de strafpleiter maandagavond weten.

Door ANP - 6-3-2017, 18:49 (Update 6-3-2017, 18:49)

Het was de derde keer dat het hof tijdens het hoger beroep het verzoek kreeg de eerder veroordeelde Ros in afwachting van de definitieve uitspraak op vrije voeten te stellen. Eerder vroeg het Openbaar Ministerie (OM) daar tweemaal om. Dat gebeurde vorig jaar zomer en tijdens het requisitoir in november.

Ros werd zomer 2006 opgepakt en kreeg in 2013 dertig jaar cel van de rechtbank in Amsterdam. Een jaar later liep hij over naar het OM. Onderdeel van zijn deal was een eis die de helft van de opgelegde straf omvatte. In augustus afgelopen jaar had hij daarvan twee derde uitgezeten, het moment waarop gevangenen doorgaans onder voorwaarden worden vrijgelaten.