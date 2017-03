Erdogan haalt uit naar Nederland

ISTANBUL - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan vindt ,,het een schande'' dat de Nederlandse regering wil voorkomen dat Turkse bewindslieden in Nederland campagne voeren voor een referendum. Erdogan zei dat Nederland dit besluit niet uit vrije wil heeft genomen, aldus de Turkse krant Hürriyet maandag.

Door ANP - 6-3-2017, 16:48 (Update 6-3-2017, 16:48)

In het weekend had Erdogan al uitgehaald naar Duitsland. Dat probeert net als Nederland tegen te houden dat Turkse bewindslieden actie voeren voor een referendum over grondwetswijzigingen die de Turkse president meer macht geven. De verboden zijn ,,niet anders dan die uit de nazi-periode'', zei Erdogan zondag over de Duitse stellingname.