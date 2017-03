Jongen (13) dood door inademen aanstekergas

ANP Jongen (13) dood door inademen aanstekergas

AMSTERDAM - Een dertienjarige jongen is zondag in Amsterdam overleden na het inhaleren van aanstekergas. Hij raakte rond 16.30 uur onwel toen hij bij een vriendje was in een woning aan de Haarlemmermeerstraat, maakte de politie maandag bekend. Onderzoek heeft uitgewezen dat hij door het inademen van het gas een hartstilstand heeft gekregen.

De jongen overleed ter plekke. Volgens een woordvoerder van de politie wordt aanstekergas al langer gebruikt onder jongeren, maar ,,op heel kleine schaal''. ,,We worden er als politie heel af en toe mee geconfronteerd, dan heeft er iemand honderd aanstekers onder zijn bed liggen.'' Onlangs stierf in België een negentienjarige vrouw nadat ze aanstekergas had gesnoven.