Klokkenluider: Defensie werkt mij tegen

ANP Klokkenluider: Defensie werkt mij tegen

DEN HAAG - Heeft luchtmachtpiloot Victor van Wulfen veel aan zijn hoofd en is het beter als hij even rust neemt, of wordt de voormalige klokkenluider over veiligheidsincidenten op vliegbasis Eindhoven doelbewust tegengewerkt door zijn werkgever? Dat is de vraag die maandag centraal stond tijdens het door Van Wulfen aangespannen kort geding tegen het ministerie van Defensie.

Door ANP - 6-3-2017, 16:11 (Update 6-3-2017, 16:11)

De piloot, die momenteel voor de kustwacht vliegt, werd vorige maand van het rooster gehaald. Dat gebeurde na een gesprek met de commandant van de vliegbasis Eindhoven Elanor Boekholt-O'Sullivan. Zij was bezorgd over Van Wulfen, zijn gedrag op social media zou namelijk onlangs veel negatiever zijn geworden.

,,Niets van waar", benadrukte Van Wulfen. Niet alleen was hij al ruim een jaar op social media actief aan het berichten over zijn klokkenluiderszaak, zijn huidige werkgever is ook erg tevreden over hem.