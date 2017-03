Wilders wil protesteren bij Turkse ambassade

ANP Wilders wil protesteren bij Turkse ambassade

DEN HAAG - PVV-leider Geert Wilders heeft maandag een protest aangekondigd bij de Turkse ambassade in Den Haag. Volgens de gemeente Den Haag is het protest woensdagochtend van 10.00 uur tot 10.30 uur.

Door ANP - 6-3-2017, 15:39 (Update 6-3-2017, 15:39)

De protestactie is gericht tegen de campagne die de Turkse regering in Nederland wil houden. ,,Geen Turkse ministers op campagne in Nederland!'', twittert de PVV-leider.

Ook het kabinet wil geen campagne door Turkse ministers in Nederland en onderzoekt of het juridisch mogelijk is die te voorkomen. De Turkse regering wil via een referendum de grondwet aanpassen waardoor president Recep Tayyip Erdogan meer macht krijgt. Hiervoor wil ze ook campagne voeren onder Turken in het buitenland.