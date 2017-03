Vakbond en or kraken beleid directie NS

ANP Vakbond en or kraken beleid directie NS

UTRECHT - NS voert een afbraakbeleid door niet mee te dingen naar regionale concessies en zijn winkelactiviteiten op de stations af te bouwen. Daarvoor heeft de centrale ondernemingsraad (or) van de spoorvervoerder maandag gewaarschuwd. Ook vakbond FNV keerde zich tegen ,,de uitverkoop van NS''.

Door ANP - 6-3-2017, 14:49 (Update 6-3-2017, 16:22)

NS heeft ervoor gekozen zich toe te leggen op het spoorvervoer op het hoofdrailnet in Nederland. Het bedrijf wil zich geleidelijk terugtrekken uit de exploitatie van stationswinkels en -restaurants en maakt momenteel pas op de plaats met het bieden op regionale lijnen. Zo is de directie niet van plan mee te dingen naar een nieuwe concessie voor het spoorvervoer in de provincies Friesland en Groningen.

Over deze ontwikkelingen is de or zeer verbolgen. ,,Steeds meer lijkt duidelijk te worden dat de directie van NS onder druk van de politiek kiest voor afbouw van zijn activiteiten in Nederland'', schrijft voorzitter Gerard Wold van het medezeggenschapsorgaan. ,,Daarmee wordt, na bijvoorbeeld KLM en KPN, weer een begin gemaakt met de ontmanteling van een groot Nederlands bedrijf.'' De or zal zich daar niet zonder slag of stoot bij neerleggen, aldus de voorzitter.

FNV

FNV stelde dat Nederland eigenlijk een veel te klein land is en een veel te druk bereden spoor heeft om dit op te splitsen voor verschillende marktpartijen. De bond opperde daarbij dat NS het geld dat wordt verdiend met de drukke trajecten én de winkels op het station - de meest winstgevende tak van NS - beter zou kunnen investeren in verlieslatende trajecten. ,,Hierdoor blijft ook het achterland bereikbaar met het ov.''

NS reageerde door te benadrukken dat de retailformules niet worden verkocht, maar in concessie uitgegeven. Zo houdt het bedrijf naar eigen zeggen de regie over bijvoorbeeld openingstijden en de kwaliteit en diversiteit van het aanbod. Medewerkers behouden daarbij hun arbeidsvoorwaarden, aldus NS.

Dat NS zich voorlopig concentreert op het hoofdrailnet en de regio even links laat liggen, is volgens het bedrijf een bewuste keuze waar de reiziger nu al van profiteert. ,,Afgelopen jaar is de klanttevredenheid gestegen en kwamen meer reizigers op tijd.''