Oekraïne: geen twijfel over rol Rusland

DEN HAAG - Oekraïne eist maandag bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag dat Rusland onmiddellijk stopt met de steun aan gewapende groepen in Oekraïne. Er is volgens de Oekraïners geen enkele twijfel over de rol die Rusland speelt.

Door ANP - 6-3-2017, 11:26 (Update 6-3-2017, 11:26)

De Oekraïense delegatie wees onder meer op de vele duizenden projectielen die de afgelopen tijd zijn neergekomen op bewoond gebied. ,,Kan er enige twijfel zijn over waar deze munitie vandaan komt? Nee, die komt uit Rusland''. Oekraïne beschuldigt Rusland niet alleen van aanvallen op burgers maar ook van discriminatie en pogingen de niet-Russische cultuur uit te wissen.

Kiev houdt Rusland verantwoordelijk voor het neerschieten van vlucht MH17 en wil hier een schadevergoeding voor. Oekraïne wees erop dat de Buk-raket waarmee het toestel werd neergehaald uit Rusland kwam en dat de lanceerinstallatie onder de huidige omstandigheden morgen weer kan terugkeren naar Oekraïne.