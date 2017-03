Ouders Tristan afwezig bij rechtszaak

DEN HAAG - De ouders van Tristan van der V. zijn maandag niet aanwezig in de rechtbank in Den Haag in de zaak die tegen hen is aangespannen. Erbij zijn zou voor hen emotioneel te belastend zijn. Hun zoon schoot in 2011 zes mensen dood, verwondde er zeventien en pleegde daarna zelfmoord in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn.

Dertien mensen hebben de ouders aangeklaagd omdat zij hen aansprakelijk houden voor het drama, een van hen raakte daarbij zwaargewond.

Volgens de eisers houden de ouders van Van der V. eerder aan de bel moeten trekken toen ze merkten dat het niet goed ging met hun zoon. Ook hadden de ouders moeten ingrijpen toen bleek dat hij - ondanks dat hij kampte met zware psychische problemen - een wapenvergunning had gekregen.