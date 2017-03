Jeugdbendes kosten vele miljoenen

DEN HAAG - Jeugdbendes kosten de samenleving per jaar vele miljoenen euro's. Dat blijkt uit het onderzoek 'kostbare vriendschappen' in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In 2014 waren er in Nederland bijna tweehonderd van dit soort groepen.

Door ANP - 6-3-2017, 10:07 (Update 6-3-2017, 10:07)

Omdat gemeenten inzicht willen in de kosten die jeugdgroepen veroorzaken, is dit voor het eerst in kaart gebracht. Volgens het onderzoek kost een groep jonge criminelen gemiddeld zo'n 1,9 miljoen op jaarbasis. Het gaat daarbij om kosten door overlast, criminaliteit en onveiligheidsgevoelens en bestraffing van verdachten/daders. Ook maken deze jongeren vaak hun school niet af.

Volgens het ministerie blijkt dat de samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij de aanpak van jeugdbendes essentieel is. Er zijn verder geen maatregelen genomen naar aanleiding van het onderzoek omdat er al veel wordt geïnvesteerd in de aanpak.