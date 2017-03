Jamiroquai naar Ziggo Dome

ANP Jamiroquai naar Ziggo Dome

AMSTERDAM - Na zes jaar komt Jamiroquai weer naar Nederland. Op woensdag 8 november staat de Britse band in de Amsterdamse Ziggo Dome. In juli speelt de band ook op het North Sea Jazz Festival in Rotterdam.

Door ANP - 6-3-2017, 8:18 (Update 6-3-2017, 8:18)

De soulfunk-band verkocht wereldwijd meer dan 26 miljoen albums en had hits met onder andere Virtual Insanity en Cosmic Girl. Eind maart verschijnt het nieuwe album Automaton, het achtste studioalbum. Zanger Jay Kay richtte Jamiroquai op in 1992.

De voorverkoop voor de show in de Ziggo Dome begint vrijdag 10 maart.