ANP Vrouw doodgereden na ruzie op de A10

LIJNDEN - Op de A10 is op de rijbaan richting Schiphol zondagavond tegen middernacht tussen Oud-Zuid en De Nieuwe Meer een vrouw doodgereden. Ze werd aangereden nadat ze met een man ruziënd over de snelweg rende.

Door ANP - 6-3-2017, 6:55 (Update 6-3-2017, 6:55)

De politie meldde eerder dat het om twee mannen gingen. De man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De twee waren op de vluchtstrook uit een auto gestapt. Het is niet duidelijk waar ze ruzie over hadden.

De weg was richting Den Haag was lange tijd afgesloten voor onderzoek. De politie roept getuigen op zich te melden om meer duidelijkheid te krijgen over wat er is gebeurd.