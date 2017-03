Jesse Klaver winnaar Carré-debat

AMSTERDAM - Jesse Klaver (GroenLinks) was de beste in het verkiezingsdebat van lijsttrekkers zondagavond in theater Carré in Amsterdam. De kijkers riepen hem uit tot winnaar van het Carré-debat. Op de tweede plaats kwam Alexander Pechtold (D66), gevolgd door Mark Rutte (VVD).

5-3-2017

ln totaal deden acht lijsttrekkers mee, van de regeringspartijen VVD en PvdA en van zes oppositiepartijen (SP, CDA, D66, GroenLinks, 50PLUS en Partij voor de Dieren).

PVV-voorman Geert Wilders had geen zin in het debat. Op Twitter toonde hij een foto van het tv-programma Boer Zoekt Vrouw met de opmerking ,,Kijken zo!!''