Buma botst met links over normen en waarden

AMSTERDAM - CDA-lijsttrekker Sybrand Buma is tijdens het Carré-debat in Amsterdam zondag in botsing gekomen met PvdA en GroenLinks over zijn voorstellen om de Nederlandse identiteit te bewaken en normen en waarden te herstellen. Het CDA wil een hardere aanpak van de radicale islam. Ook pleit de partij voor een sociale dienstplicht en voor het zingen van het Wilhelmus op scholen.

Door ANP - 5-3-2017, 22:13 (Update 5-3-2017, 22:13)

Lodewijk Asscher van de PvdA verweet hem hierop dat hij blijft steken in nostalgie naar het verleden. Volgens Asscher moet de regering opkomen voor de belangen van alle Nederlanders. Ook Jesse Klaver van GroenLinks bracht dit naar voren.

Buma verweet de twee linkse lijsttrekkers dat ze de zorgen van een groot deel van de bevolking negeren. Volgens hem ziet 90 procent het verval van normen en waarden als het belangrijkste maatschappelijke probleem. Hij werd bijgevallen door VVD-leider Mark Rutte, die ook zei zich zorgen te maken. Rutte vindt wel dat iedereen die de Nederlandse identiteit onderschrijft erbij hoort.