ANP Politie haalt man uit azc Grave na brand

VELP - De politie heeft zondagavond een man uit het asielzoekerscentrum Grave in het Brabantse Velp gehaald nadat daar eerder brand was uitgebroken. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht, meldde de politie. De brandweer heeft het sein brand meester gegeven.

Door ANP - 5-3-2017, 20:30 (Update 5-3-2017, 21:35)

De brand in het pand aan het Intendanceplantsoen brak rond 19.00 uur uit. De hulpverlening werd opgeschaald. Ooggetuigen zagen hoe een man voorwerpen uit het raam gooide. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of de man die nu uit het pand is gehaald ook verdachte is.