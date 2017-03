TMG akkoord met bod Mediahuis

ANP TMG akkoord met bod Mediahuis

AMSTERDAM - Telegraaf Media Groep (TMG) heeft een principe-akkoord bereikt over een overname door het Belgische krantenbedrijf Mediahuis. Daarvoor hebben de commissarissen van het moederbedrijf van De Telegraaf en Privé hun eigen bestuurders aan de kant geschoven, werd zondagavond bekend.

Door ANP - 5-3-2017, 18:57 (Update 5-3-2017, 19:30)

Mediahuis trekt samen op met de investeringsmaatschappij van TMG grootaandeelhouder de familie Van Puijenbroek, VP Exploitatie,en lijkt de strijd nu definitief te hebben gewonnen van John de Mol. Die verhoogde afgelopen week via zijn investeringsmaatschappij Talpa nog zijn bod op TMG naar 6,35 euro per aandeel. TMG stemt echter in met het bod van Mediahuis/VP Exploitatie, dat zondag met 10 eurocent werd verhoogd naar 6 euro per aandeel.

Daarvoor moesten de bestuurders van TMG wijken. Dat besluit was volgens de toezichthouders ,,onvermijdelijk'', omdat het bestuur zich onrealistisch en niet constructief zou hebben opgesteld in de onderhandelingen met Mediahuis. Daardoor ontstond volgens de commissarissen het risico dat het Belgische bedrijf eenzijdig een bod zou uitbrengen, zonder de eerder overeengekomen garanties voor TMG.

Identiteit behouden

In het nu gesloten akkoord is vastgelegd dat TMG zijn identiteit en Amsterdamse hoofdkantoor houdt en dat de journalistieke onafhankelijkheid binnen het bedrijf ook op lange termijn overeind blijft. Alle merken, waaronder De Telegraaf, blijven bestaan en er zou geen sprake zijn van omvangrijk banenverlies door de overname.

Het bod van Mediahuis/VP Exploitatie heeft een totale waarde van circa 278 miljoen euro.