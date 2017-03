Mediahuis zet bod op TMG door

AMSTERDAM - Mediahuis en VP Exploitatie zetten definitief hun bod door op de Telegraaf Media Groep (TMG), het moederbedrijf van deze krant.

Door onze verslaggever - 5-3-2017, 18:26 (Update 5-3-2017, 18:26)

De bieders krijgen de steun van de Raad van Commissarissen, zo hebben de drie partijen zondag gezamenlijk bekendgemaakt. De raad van bestuur, die ook met de concurrerende bieder Talpa verder wilde praten, is geschorst.

Het consortium biedt €6,00 per aandeel, een verhoging van €0,10 ten opzichte van hun voorgenomen bod. Daarmee waardeert het TMG op €278 miljoen. Het mediabedrijf blijft zelfstandig opereren, en alle merken blijven bestaan.

’Stabiel multimediabedrijf’

Ceo Gert Ysebaert van Mediahuis: „De aankondiging van vandaag is een belangrijke mijlpaal in de vorming van een succesvol, stabiel en leidend multimediabedrijf met een focus op Nederland en België. Samen met TMG hebben we de mogelijkheid om de winnaar te zijn in een sterk veranderend medialandschap. (…) Wij zijn ervan overtuigd dat de toekomst van TMG gegarandeerd is in de combinatie met Mediahuis en wij verwelkomen alle medewerkers van TMG in onze groep.”

President-commissaris Jan Nooitgedagt van TMG stelt dat de Raad van Commissarissen alle opties zorgvuldig heeft afgewogen, waaronder het bod van Talpa. „De Raad van Commissarissen is tot de conclusie gekomen dat een samenwerking met Mediahuis en VP Exploitatie niet alleen deze strategie (de 24/7-strategie, red.) zal versnellen, maar ook TMG een veiligere toekomst zal bieden.”

’Talpa-bod niet haalbaar’

Dat de gesprekken met Talpa zijn afgebroken, heeft te maken met het feit dat Mediahuis en VP Exploitatie al een meerderheidsbelang in handen hebben. Nooitgedagt: „We zijn tot de conclusie gekomen dat het Talpa alternatief niet haalbaar zou zijn, omdat Mediahuis en VP exploitatie hebben verklaard dat hun 59% aandeel van strategische aard is en niet te koop staat, zelfs niet in het geval een hoger bod gedaan wordt.” TMG-puzzeldochter Keesing zal worden verkocht.

Raad van Bestuur geschorst

Hoewel het bod van de Belgen wordt gesteund door de Raad van Commissarissen, zag deze zich zondag genoodzaakt om de Raad van Bestuur te schorsen. De RvB gaf er al langer blijk van met zowel Mediahuis als Talpa te willen onderhandelen. Door de schorsing van ceo Geert-Jan van der Snoek en cfo Leo Epskamp is de RvC nu belast met de bestuurlijke taken van de RvB.