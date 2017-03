Ruim 1000 mensen in stille tocht Diego

ANP Ruim 1000 mensen in stille tocht Diego

DORDRECHT - Zeker duizend mensen hebben zondagmiddag in Dordrecht meegelopen met een stille tocht voor de tienjarige Diego Slagboom. Het ventje werd woensdag dood aangetroffen in zijn woning aan de Jan Vethkade in Dordrecht. Hij is volgens de politie vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. Zijn vader zit vast als verdachte.

Door ANP - 5-3-2017, 18:01 (Update 5-3-2017, 18:01)

De familie van de jongen had opgeroepen tot de stille tocht. Deelnemers was gevraagd rode en witte ballonnen mee te nemen, de kleuren van Feyenoord, de favoriete club van Diego.

De menigte verzamelde zich op een parkeerplaats aan de rand van de wijk Krispijn waar vandaan het richting het woonhuis van de jongen ging. De moeder van het slachtoffertje liep voorop. Waarnemend burgemeester Peter van der Velden van Dordrecht sprak de deelnemers toe.

Inzamelingsactie

Voor de moeder is een inzamelingsactie gestart. Ze bleek niet verzekerd en heeft geen geld voor de begrafenis.

De 37-jarige vader blijft voorlopig in hechtenis en wordt in de loop van volgende week voorgeleid aan de rechter-commissaris, meldde het Openbaar Ministerie eerder.