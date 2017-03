Slachtoffer parkroof Amsterdam Oost-Europeaan

AMSTERDAM - De man die vrijdagavond in het Amsterdamse Oosterpark werd doodgestoken bij een beroving is een 33-jarige Oost-Europeaan uit Rotterdam. Het slachtoffer werd meerdere malen gestoken en overleed later die nacht aan zijn verwondingen. Uit welk land de man precies vandaan komt, wil de politie niet zeggen in het belang van het onderzoek.

Door ANP - 5-3-2017, 15:38 (Update 5-3-2017, 15:38)

Zijn overlijden werd bewust pas zondag bekendgemaakt, zei een woordvoerder van de politie. Vermoed wordt dat het incident een uit de hand gelopen beroving was.

De politie verspreidde foto's van het slachtoffer in de hoop op tips van het publiek. De man had vrijdag iets gekocht bij een winkel in de Kalverstraat en werd daar vastgelegd op camera. Uit die beelden blijkt dat hij een bril droeg, die hij in het Oosterpark niet op had.

Het slachtoffer werd gestoken op een plek in het park die bekendstaat als ontmoetingsplaats voor mannen.

Er zijn mogelijk vier mannen betrokken bij de overval. Er zijn tot nu toe geen verdachten aangehouden. Op het stoffelijk overschot zal autopsie verricht worden om de precieze doodsoorzaak vast te stellen.