Wilders: hele Turkse kabinet ongewenst

ANP Wilders: hele Turkse kabinet ongewenst

AMSTERDAM - PVV-leider Geert Wilders zou graag zien dat het hele Turkse kabinet de komende tijd tot ongewenste persoon wordt verklaard, zodat de bewindslieden in Nederland geen campagne kunnen voeren voor een omstreden Turkse referendum. Met het referendum wil de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn macht versterken.

Door ANP - 5-3-2017, 15:13 (Update 5-3-2017, 15:13)

Turkse bewindslieden die in Nederland campagne voeren is ,,het ergste dat ons kan overkomen´´, zei Wilders zondag in Amsterdam tegen media. Hij ziet het absoluut niet zitten dat zij komen pleiten ,,voor een verandering van de Turkse grondwet die de islamofascistische Turkse leider Erdogan alleen maar sterker zal maken dan het Turkse parlement.´´

,,Als ik premier zou zijn, dan zou ik in ieder geval tot half april, als Turkije het referendum houdt, het hele Turkse kabinet tot persona non grata verklaren´´, aldus Wilders.