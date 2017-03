Klokkenluider: Defensie wil van mij af

ANP Klokkenluider: Defensie wil van mij af

TILBURG - Luchtmachtpiloot Victor van Wulfen, die is erkend als klokkenluider, denkt dat het ministerie van Defensie definitief van hem af wil. Van Wulfen heeft dat zondag gezegd bij Omroep Brabant naar aanleiding van een vliegverbod dat hij heeft gekregen. ,,Voor mij is het duidelijk dat ze aansturen op een verbroken arbeidsrelatie en dat is buitengewoon spijtig en ook buitengewoon onnodig'', aldus de piloot.

Door ANP - 5-3-2017, 13:20 (Update 5-3-2017, 13:20)

Van Wulfen trok vijf jaar geleden aan de bel over vliegveiligheidsincidenten op de vliegbasis Eindhoven waar hij destijds werkte als piloot op een Hercules-vrachtvliegtuig. Hij kreeg gelijk en werd in 2015 gerehabiliteerd.

Sindsdien werkt de piloot voor de Kustwacht, maar vorige maand werd hij plotseling niet meer ingeroosterd. Formeel is de reden dat Van Wulfen te veel aan zijn hoofd heeft, maar de vlieger en zijn advocaat twijfelen aan die verklaring. De piloot voelt zich prima in staat om te werken.

Tegen het vliegverbod heeft hij een kort geding aangespannen dat maandag dient bij de rechtbank in Den Haag.