ANP Bomen monument MH17 binnenkort de grond in

VIJFHUIZEN - Over een kleine twee weken worden in Vijfhuizen de bomen geplant voor het herinneringsbos dat deel uitmaakt van het Nationaal Monument MH17. Dat hebben de initiatiefnemers zondag gemeld. Afgelopen december is op het terrein de eerste spade de grond ingegaan om de aanleg voor te bereiden.

Door ANP - 5-3-2017, 12:34 (Update 5-3-2017, 12:34)

Nabestaanden zullen op zaterdag 18 maart 298 bomen planten voor de passagiers die drie jaar geleden omkwamen bij de vliegtuigcrash in het oosten van Oekraïne. De bomen voor de vijftien omgekomen bemanningsleden worden geplant door minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken), de ambassadeur van Maleisië en de topman van Malaysia Airlines.

Het Nationaal Monument MH17 wordt op 17 juli onthuld, precies drie jaar na de ramp. Het herinneringsbos, dat in het midden een gedenkteken krijgt, grenst aan Schiphol.