ANP Dode vrouw gevonden, mogelijk misdrijf

HATTEM - In het Gelderse Hattem is een dode vrouw gevonden in het bos aan de Molenweg. De politie houdt rekening met een misdrijf en heeft het gebied afgezet voor onderzoek.

Door ANP - 5-3-2017, 11:23 (Update 5-3-2017, 11:23)

Een voorbijganger vond het lichaam zondagochtend vlak voor de T-splitsing met de Leemculeweg. Wie de vrouw is, is nog niet bekend.