35 mensen klagen 158.000 keer over Schiphol

SCHIPHOL - Bijna driekwart van de in totaal 217.000 klachten over geluidsoverlast rond Schiphol werden vorig jaar ingediend door 35 mensen, de zogenaamde veelklagers. Deze 35 omwonenden dienden samen 158.000 klachten in. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

Door ANP - 5-3-2017, 11:07 (Update 5-3-2017, 11:53)

Het totaal aantal mensen dat vorig jaar klaagde over geluidsoverlast rond de luchthaven is met 8,5 procent toegenomen. In totaal dienden ruim 5900 omwonenden een of meerdere klachten in. Het aantal veelklagers, dat zijn mensen die meer dan 500 klachten per jaar indienen, bleef gelijk met een jaar eerder.

Er wordt het meest geklaagd over de ruim 25 jaar oude Boeing 747-400 toestellen. Ook de nieuwere 747-800 en de Airbus A380 stonden hoog op de klachtenlijst. De meeste klachten gaan over vliegbewegingen in de late avond, nacht en vroege ochtend.

Over alle start- en landingsbanen, met uitzondering van de Buitenveldertbaan, kwamen meer klachten binnen dan een jaar eerder. De meest gebruikte banen (Kaagbaan en Polderbaan) kregen ook in absolute aantallen het grootste aantal klachten. Volgens BAS komt dat doordat de wind vorig jaar vaker uit zuidelijke en zuidwestelijke richting waaide.

De cijfers van BAS zijn gebaseerd op meldingen die gedaan werden tussen 1 november 2015 en 31 oktober 2016.

Op Schiphol, dat vorig jaar 100 jaar bestond, vonden 492.000 vliegbewegingen plaats (6,5 procent meer dan een jaar eerder) en werden er 63,6 miljoen passagiers (+9,2 procent) vervoerd.