'We laten ons niet chanteren door Turkije'

AMSTERDAM - Nederland laat zich niet chanteren door Turkije in de kwestie van de Turkse referendumcampagne in ons land. Dat zei VVD-staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) in het tv-programma WNL op Zondag. Turkse dreigementen om de vluchtelingendeal op te blazen zijn ,,puur voor de bühne. Tot nu toe zijn de afspraken daarover gewoon uitgevoerd, ik ga ervan uit dat dat zo blijft", aldus Dijkhoff.

Door ANP - 5-3-2017, 10:40 (Update 5-3-2017, 10:40)

Hij herhaalde wat eerder al is gezegd, dat het kabinet bekijkt of het juridisch mogelijk is een eventuele campagne van Turkse bewindspersonen in Nederland tegen te houden.

De regering in Ankara wil via een referendum de grondwet aanpassen om een systeem te creëren waarin de president veel meer macht krijgt. Hiervoor wil ze ook campagne voeren onder Turken in het buitenland. De Turkse minister Mevlüt Çavusoglu zei zaterdag dat Nederland hem niet kan beletten hier campagne te voeren. ,,Wij gaan waarheen wij willen en praten met onze staatsburgers'', zei Çavusoglu. Nederland vindt dat onwenselijk.