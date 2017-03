Slachtoffer overval Oosterpark overleden

ANP Slachtoffer overval Oosterpark overleden

AMSTERDAM - De man die vrijdagavond in het Amsterdamse Oosterpark werd beroofd en meerdere malen werd gestoken, is die nacht in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De identiteit van het slachtoffer is nog altijd niet bekend, aldus een woordvoerder van de politie zondag.

Door ANP - 5-3-2017, 10:08 (Update 5-3-2017, 10:08)

De politie heeft foto's van het slachtoffer verspreid en hoopt op tips van het publiek die leiden tot het vaststellen van de identiteit.

Er zijn mogelijk vier mannen betrokken bij de overval. Geen van hen is al aangehouden. Vermoed wordt dat het incident een uit de hand gelopen beroving is. Op het stoffelijk overschot zal autopsie verricht worden om de doodsoorzaak vast te stellen.