Discotheek Markelo ontruimd na brand [video]

MARKELO - In het Twentse Markelo is in de nacht van zaterdag op zondag een discotheek ontruimd vanwege een brand. De brand ontstond rond 03.00 uur op het dak van discotheek Dieka.

Door ANP - 5-3-2017, 3:29 (Update 5-3-2017, 9:15)

Volgens een woordvoerder van de brandweer is voor zover bekend niemand gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel mensen in het pand aanwezig waren.

De politie en brandweer rukten met veel personeel uit om de ontruiming in goede banen te leiden. Rond 3.30 uur had de brandweer de brand onder controle. Bezoekers en personeel mochten weer naar binnen om hun jas te halen.

(App-gebruikers zien een video hier)