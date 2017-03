Wandelaars vinden lijkkist

ROTTERDAM - Wandelaars hebben in Rotterdam een niet-alledaagse vondst gedaan. In bosjes in de wijk IJsselmonde troffen ze een lijkkist aan. Na onderzoek bleek deze ,,gelukkig leeg te zijn'', meldde de politie zaterdag.

Door ANP - 4-3-2017, 21:07 (Update 4-3-2017, 21:07)

De houten kist is opgehaald en afgevoerd. Onduidelijk is waar hij vandaan kwam.