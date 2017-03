Jongen (15) vast voor overval tankstation

ROTTERDAM - De politie heeft zaterdag een vijftienjarige jongen aangehouden die gewapend met een mes een overval wilde plegen op een tankstation aan de Vaanweg in Rotterdam.

Door ANP - 4-3-2017, 20:48 (Update 4-3-2017, 20:48)

Een medewerkster was in het winkelgedeelte bezig toen er opeens een gemaskerd persoon met een steekwapen voor haar stond. Hij eiste geld. Ze zei dat ze het ging halen, waarna ze naar het beveiligde gedeelte rond de kassa ging en snel de deur vergrendelde. Toen ze de politie belde, ging de jonge overvaller er vandoor. Hij werd even later gearresteerd.