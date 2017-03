Ministerie staat uitgezette Nederlander bij

DEN HAAG - Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag staat de 59-jarige Nederlander die Canada wordt uitgezet bij. Dat maakte het ministerie zaterdag bekend. Buitenlandse Zaken heeft al sinds 2013 contact met de man.

Door ANP - 4-3-2017, 17:33 (Update 4-3-2017, 19:43)

De Nederlander woont al bijna zijn hele leven in Canada, maar heeft nooit de Canadese nationaliteit gekregen, omdat zijn ouders die nooit hadden aangevraagd. Een rechtbank in Vancouver zei dat de man maandag moet worden uitgezet, omdat hij een strafblad heeft. Iedere niet-Canadees die een celstraf van minstens zes maanden heeft gekregen, wordt automatisch gedeporteerd uit Canada. De Nederlander is ooit veroordeeld tot negen maanden cel.

,,Het gaat om een beslissing van de Canadese autoriteiten waar Nederland verder geen invloed op heeft'', aldus een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. ,,We proberen hem wel zo goed mogelijk te adviseren. Zo hebben we gezorgd voor een reisdocument en brengen we hem in contact met instanties in Nederland die iets voor hem kunnen doen, zoals het Leger des Heils.''

De Nederlander zelf zegt dat hij lijdt aan een bipolaire stoornis, die hij onder controle heeft gekregen. De man wilde in Canada blijven en er voor zijn 81-jarige moeder zorgen.