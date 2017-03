Politie bevrijdt gegijzelde computerbestanden

HILVERSUM - Politie en ICT-beveiligingsbedrijven hebben in het afgelopen half jaar al ruim 75.000 slachtoffers kunnen helpen met het vrij krijgen van hun door criminelen geblokkeerde computerbestanden. Dat is een belangrijke opsteker in de strijd tegen cybercriminelen, stelt Petra Haandrikman van de Nationale Politie zaterdagavond in het televisieprogramma Kassa.

Door ANP - 4-3-2017, 17:07 (Update 4-3-2017, 17:22)

Ransomware is een snel toenemende vorm van cybercriminaliteit waarbij computerbestanden via virussen worden versleuteld (gecodeerd) en alleen vrij kunnen komen na het betalen van losgeld.

De politie weet niet precies hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden van cybercriminelen. ,,Vaak melden slachtoffers zich niet, omdat ze zich schamen of ze kopen een nieuwe computer'', aldus een woordvoerder van de politie. ,,Maar we denken dat het om een grote verborgen groep gaat.''

Niet klikken en niet betalen

Hij raadt aan om niet te klikken op documenten die er onbetrouwbaar uitzien en niet te betalen als je onverhoopt toch slachtoffer wordt. ,,Betaal niet, want zo hou je het verdienmodel van de criminelen in stand en dat moet je juist doorbreken.''

De politie zette vorig jaar augustus het project Nomoreransom.org op om cybercriminaliteit tegen te gaan. Hoewel de eerste resultaten bemoedigend zijn, is de strijd tegen ransomware volgens de politie nog lang niet gestreden. Er zijn ransomware-varianten waarvoor nog geen sleutel is gevonden en er komen steeds nieuwe bij.

Inmiddels hebben politiediensten uit 25 landen zich bij het project aangesloten.