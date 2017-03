Kabinet bestudeert weren Turkse campagne

DEN HAAG - Het kabinet onderzoekt of het juridisch mogelijk is te voorkomen dat Turkse bewindspersonen in Nederland campagne komen voeren voor een referendum over de Turkse grondwet. Dat zei vicepremier Lodewijk Asscher zaterdag bij het Radio 1-programma Kamerbreed.

4-3-2017

De Turkse regering wil via een referendum de grondwet aanpassen, om een systeem te creëren waarin de president veel meer macht krijgt. Hiervoor wil ze ook campagne voeren onder Turken in het buitenland, een plan waar in diverse landen forse kritiek op is. Gevraagd of minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu erin komt zei Asscher dat de ,,juridische mogelijkheden'' worden onderzocht. ,,Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.''

De meeste reacties in politiek Den Haag op het Turkse voornemen waren vrijdag negatief. Hierop reageerde Turkije weer fel. Dat Cavusoglu Nederland zaterdag de maat nam wat vrijheid betreft noemde Asscher ,,een gotspe''.