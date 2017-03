'Schietende agenten toch vervolgen'

ANP 'Schietende agenten toch vervolgen'

AMSTERDAM - De ouders van de 23-jarige Cyprian Broekhuis die in september in Amsterdam door agenten werd doodgeschoten, willen dat die agenten daarvoor worden vervolgd. De officier van justitie bepaalde eerder deze week dat vervolging niet nodig was. De agenten beriepen zich op noodweer: de man zou hen met een mes hebben aangevallen.

Door ANP - 4-3-2017, 12:36 (Update 4-3-2017, 12:36)

De ouders en hun advocaat Wieteke Drummen willen via een zogeheten artikel-12-procedure een aanwijzing van het gerechtshof dat de twee schietende agenten alsnog moeten worden vervolgd. Volgens hen schort er het nodige aan het onderzoek van de Rijksrecherche naar het incident en zijn er vraagtekens te zetten bij de manier waarop de agenten Cyprian hebben benaderd.

De schietpartij gebeurde toen Cyprian thuis zou worden opgehaald om te worden opgenomen. Hij was autistisch en psychotisch en weigerde zijn medicijnen te nemen. Zijn begeleider had voor de zekerheid de politie opgetrommeld, die met vier man sterk aantrad. Toen ging het volgens Drummen de verkeerde kant op: ,,Ze gingen met zeven man, onder wie vier politiemensen, het appartement binnen. Dat werkt niet bepaald deëscalerend. Op een goed moment zei een van de agenten dat hij hem wilde fouilleren. Dat is moeilijk voor een autist, Cyprian had moeite met aanraken. Ineens werd er geschoten en had hij zes kogels in zijn buik. Achteraf zeiden agenten dat hij met een mes had gedreigd en een agent had aangevallen. Opmerkelijk is dat de omstanders niets van een escalatie hebben gemerkt. Het was stil en ineens werd er geschoten."

Patiënt

,,Cyprian had wel eens dreigende dingen gezegd, maar was nog nooit agressief geweest en had nog nooit iemand aangevallen", aldus Drummen.,,Hij was een patiënt die veilig naar een kliniek moest worden overgebracht, geen verdachte." De advocaat wijst erop dat de schietende agenten pas twee dagen na het incident zijn ondervraagd en de getuigen een dag later. ,,Daardoor hadden ze ruim de gelegenheid hun verhaal af te stemmen."

Zij pleit ervoor dat de politie een gespecialiseerd team krijgt dat wordt opgeroepen als er sprake is van verwarde mensen of psychiatrische patiënten. Dat zou kunnen bestaan uit mensen die eerder in de geestelijke gezondheidszorg hebben gewerkt. ,,Het vereist toch een andere manier van optreden", zegt Drummen.

Het OM in Amsterdam zegt de uitkomst van de artikel-12-procedure af te wachten. ,,De ouders hebben het recht die aan te spannen en dan is het verder aan het hof", aldus een woordvoerder.