Kort geding D66'er om stemmen in buitenland

DEN HAAG - Kandidaat-Kamerlid Eelco Keij (D66) spant namens stemmers in het buitenland een kort geding aan tegen de ministeries van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken. Keij wil via de rechter afdwingen dat de uiterste inleverdatum voor stemmen uit het buitenland wordt opgerekt.

Door ANP - 4-3-2017, 12:22 (Update 4-3-2017, 12:22)

De regels schrijven voor dat een stem op 15 maart binnen moet zijn in Den Haag of op een van de ambassades die dienst doen als briefstembureau. Keij wil dat oprekken: wat hem betreft moet elke stem die vóór 15 maart op de post wordt gedaan en op 23 maart binnen is, worden meegeteld. Dat vindt hij een deadline die ,,redelijk'' is.

Keij heeft naar eigen zeggen honderden klachten ontvangen van Nederlanders in den vreemde die nog niet de benodigde papieren hebben ontvangen om hun stem uit te brengen. Op zijn eigen website kunnen Nederlanders in het buitenland op een kaart aangeven als ze nog geen stembiljet hebben en waar ze wonen.

Het kort geding dient dinsdag in Den Haag.