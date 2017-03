'Koning en koningin, ga stemmen!'

AMSTERDAM - In een open brief roept advocaat Peter Plasman van de partij Niet Stemmers koning Willem-Alexander en koningin Máxima op te gaan stemmen om zo hun burgerplicht te doen. Hij vindt het niet kunnen dat de koning en koningin en prinses Beatrix geen gebruikmaken van hun stemrecht, zoals te zien is op de site van de Rijksvoorlichtingsdienst.

Door ANP - 4-3-2017, 10:58 (Update 4-3-2017, 10:58)

,,Wij begrijpen dat u onpartijdig wilt blijven, dat willen wel meer mensen. Maar zo gemakkelijk komt u nu niet meer weg, want u kunt nu gaan stemmen en toch onpartijdig blijven. Wij - lijst 22 - zijn namelijk 100 procent onpartijdig.(..) U kunt uw onderdanen vertellen dat u 100 procent neutraal hebt gestemd, u mag zelfs een stemfie maken om aan het volk te tonen", aldus Plasman zaterdag. ,,Ga stemmen, u krijgt die stempas toch niet om weg te gooien ? En roep ook even uw familieleden tot de orde: stemmen."

Plasman richtte Niet Stemmers op omdat hij zich naar eigen zeggen zorgen maakt om de politiek. ,,Een kwart van de kiesgerechtigden stemt niet omdat ze zich niet thuisvoelen bij een politieke partij of politici helemaal niet vertrouwen. Deze mensen gaan wij vertegenwoordigen en zichtbaar maken", zei hij in november tegen RTL Nieuws.