Erasmusbrug weer open voor verkeer na storing

ROTTERDAM - De Erasmusbrug in Rotterdam is weer toegankelijk voor verkeer. Dat meldt de VID. De storing van de slagbomen, die vrijdagavond niet meer omhoog gingen, is na vier uur verholpen.

Door ANP - 4-3-2017, 1:26 (Update 4-3-2017, 1:26)

De storing veroorzaakte een flinke file. Auto's die stil kwamen te staan voor de brug konden geen kant op. Ook een tram strandde.