Opnieuw excuses Emms om grievende leuzen

DEN HAAG - De antisemitische leuzen die Rapper Emms van hiphopformatie Broederliefde vorig jaar uitte na de bekerfinale Feyenoord-Utrecht blijven hem achtervolgen. De kwestie is sinds donderdag opnieuw onder de aandacht gekomen nu Broederliefde een van de drie Ambassadeurs van de Vrijheid is tijdens de komende viering van Bevrijdingsdag.

Door ANP - 3-3-2017, 21:15 (Update 3-3-2017, 22:05)

Op het YouTube-filmpje is te zien hoe Emms 'Hamas, Hamas, joden aan het gas' scandeert. Hoewel kort na publicatie werd gemeld dat de opname was verwijderd, staat het nog steeds op YouTube. Broederliefde bood destijds excuses aan en dat hebben ze opnieuw gedaan, zegt het Nationaal Comité 4 en 5 mei vrijdag. Het comité organiseert de tour van de Ambassadeurs van de Vrijheid langs Nederlandse podia op 5 mei. Behalve Broederliefde zijn dat De Jeugd van Tegenwoordig en De Staat.

Het comité zegt het scanderen van de leuzen door Emms ,,ten zeerste te betreuren en neemt hier vanzelfsprekend afstand van".

Niet op de hoogte

De rapper van Broederliefde zegt dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei niet op de hoogte was van het bewuste filmpje. ,,We hebben daar nooit met elkaar over gesproken, omdat het iets is wat achter me ligt", laat hij weten.

In de aanloop naar 5 mei heeft de rapformatie onlangs het voormalig vernietigingskamp Auschwitz bezocht. Het bezoek maakte veel indruk op de rappers. Emms: ,,Na mijn bezoek aan Auschwitz besef ik mij meer dan ooit dat we nooit luchtig kunnen doen over de verschrikkingen van de holocaust."

Het comité heeft met Broederliefde afgesproken dat de groep in gesprek gaat met Jacques Grishaver, voorzitter Nederlands Auschwitz Comité en met Jacques Justus die zich namens de Joodse gemeenschap sterk maakt tegen grievende spreekkoren in de sport. ,,De uitkomst hiervan is bepalend voor het vervolg van de samenwerking", aldus het comité in een verklaring. Volgens een woordvoerster betekent dit niet dat Broederliefde ambassadeur af is. ,,We hebben er alle vertrouwen in dat het goed komt".