Rutte: politieke campagne Turkije ongewenst

DEN HAAG - De Nederlandse publieke ruimte is niet de plek voor politieke campagnes van andere landen, aldus premier Mark Rutte vrijdag. Daarom heeft het kabinet besloten dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu hier geen campagnemanifestatie mag houden.

Door ANP - 3-3-2017, 20:13 (Update 3-3-2017, 20:13)

,,Daaraan zullen we niet meewerken. We vinden dit ongewenst", aldus de premier op Facebook.

Cavusoglu wilde op 11 maart in Rotterdam steun zoeken voor wijzigingen van de grondwet die president Recep Tayyip Erdogan meer macht geeft. Op 16 april wordt daar in Turkije een referendum over gehouden.