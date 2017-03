Haagse rapper vrij, twee nog vast in Suriname

PARAMARIBO - Een van de drie Haagse rappers die in Suriname vastzitten, is voorlopig in vrijheid gesteld. Dat heeft de rechter donderdag beslist.

Door ANP - 2-3-2017, 20:59 (Update 2-3-2017, 20:59)

De twee andere moeten in de gevangenis blijven tot de rechter het definitieve vonnis over de drie uitspreekt. Dat zal waarschijnlijk op 16 maart gebeuren. De drie worden verdacht van seks met een minderjarige en het verspreiden van een seksfilmpje.

Het Openbaar Ministerie heeft achttien maanden cel geëist tegen de drie, waarvan twaalf voorwaardelijk. De aanklager beschuldigt de leden van rapgroep Strictly Family Business (SFB) ervan dat ze in 2015 seks hadden met een toen vijftienjarig meisje en beelden daarvan verspreidden. De rappers werden in december in Suriname opgepakt en in hechtenis genomen.

Uiteenlopende verklaringen

De advocaten van de rappers rekenen erop dat over twee weken alle drie artiesten worden vrijgesproken. Een belangrijk argument dat de verdediging donderdag naar voren bracht, is dat het meisje zeer uiteenlopende verklaringen heeft afgelegd.

De verdachte K.M. is op vrije voeten gesteld, in afwachting van het vonnis. Omdat M. en het meisje van ongeveer dezelfde leeftijd zijn, wordt hun seksuele omgang niet als een strafbaar feit gezien. Ook heeft het meisje gezegd dat de seks met hem vrijwillig was. De twee andere rappers zijn 29 en 31 jaar.